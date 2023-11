XIV Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro-La Premiazione

La XIV Edizione del Premio Internazionale ideato da Livia Pomodoro, e intitolato alla fondatrice del Teatro No’hma e alla sua visione di teatro universale, aperto alle contaminazioni fra le arti e le diversità, vi dà appuntamento, sempre con ingresso libero, alle ore 21, questo giovedì.

Una serata molto attesa, divenuta appuntamento tra i più amati dal pubblico di No’hma che ha dimostrato di seguire con crescente interesse e passione la rassegna che da quindici anni rappresenta un unicum per la città di Milano e per la scena artistica internazionale.

Patrocinato dal Comune di Milano, dalla Regione Lombardia, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con l’adesione del Ministero degli Affari Esteri,il Premio Internazionale Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoroè da sempre il racconto di un emozionante viaggio d’arte e bellezza, tradizioni e visioni; un itinerario suggestivo intorno al mondo che si rinnova ogni anno con 14 spettacoli di prosa, musica, danza, in lingua originale e provenienti da quattordici paesi e compagnie diverse.

Il Premio Internazionale Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro è oggiuna realtà di riferimento che ha saputo sviluppare una rete di connessioni e scambi artistici tra più di 60 paesi e oltre 130 compagnie, raggiungendo oltre 85.000 spettatori in presenza e in streaming.

Per l’edizione 2022/2023 - che si è articolata all’interno della stagione “Tutti insieme possiamo” - la ricognizione di No’hma tra talenti emergenti, figure di successo e personalità artistiche di spicco, ha preso il via da Cuba per toccare Germania, Olanda, Giappone, Armenia, Ungheria, Austria, Spagna, Malta, Zambia, Canada, Taiwan, Thailandia e Tennessee.

Durante l’evento di giovedì 2 novembre – introdotto da Livia Pomodoro, affiancata dall’attrice Simonetta Solder - verranno premiate sei compagnie che riceveranno i Premie le Menzioni Specialiattribuite da una doppia giuria: quella Internazionale di Esperti, presieduta da Livia Pomodoro e formata da grandi personalità del teatro contemporaneo, e quella del Pubblico che, con il Passaporto per la Cultura, ha potuto esprimere la propria preferenza sugli spettacoli in gara. A questi premi si aggiungerà il Premio Speciale per la conservazione del patrimonio culturale dell’Umanità.

Non solo premi. Nel corso della serata verranno ripercorsi i momenti più significativi dell’edizione 2022/2023 con esibizioni dal vivo di alcuni protagonisti che hanno preso parte alla rassegna, oltre a video e interventi dei rappresentanti dei Paesi in gara, testimonianze e sorprese.

“Anche per questa stagione abbiamo avvicinato culture e tradizioni lontane, attraversando continenti, paesi e città animati sempre dal desiderio che ci contraddistingue: esplorare, scoprire, conoscere e imparare – spiega Livia Pomodoro. Questo premio ricorda a tutti che No’hma è uno spazio costantemente in cammino, e anche quest’anno abbiamo portato con coraggio e curiosità il nostro sguardo oltre gli orizzonti”.

La nuova edizione del Premio Internazionale 2023/2024 si terrà il 22 e 23 novembre con lo spettacolo Ensayo sobre el miedo (Saggio sulla paura) della compagnia argentina La rosa de cobre.

La serata di premiazione sarà trasmessa in streaming sui canali del teatro. L’ingresso è gratuito previa prenotazione obbligatoria. Per informazioni consultare il sito www.nohma.org o scrivere a nohma@nohma.it.

XIV Edizione Premio Internazionale. La Premiazione.

Gli Spettacoli in gara:

Los Pàjaros negros de 2020 ,La Franja Teatral, Cuba

,La Franja Teatral, Cuba Die Musen , Die Musen, Germania

, Die Musen, Germania A waste of time , Xtro, Olanda

, Xtro, Olanda Inferno , Kazan Office, Giappone

, Kazan Office, Giappone The King on the square , Paronyan Music Comedy Theater, Armenia

, Paronyan Music Comedy Theater, Armenia Motherhood , Liliom Production, Ungheria

, Liliom Production, Ungheria Bravo Girl , Tocher der Kunst, Austria

, Tocher der Kunst, Austria Dance Andalucia , Manolo Carrasco Ensemble, Spagna

, Manolo Carrasco Ensemble, Spagna From Malta with love , Moveo Dance Company, Malta

, Moveo Dance Company, Malta Land of poetry , Ndola Twangale Cultural Centre, Zambia

, Ndola Twangale Cultural Centre, Zambia Stil Novo , DopoLavoro Teatrale, Canada

, DopoLavoro Teatrale, Canada Birdy , Hung Dance, Taiwan

, Hung Dance, Taiwan Manoland , B-Floor Theatre, Thailandia

, B-Floor Theatre, Thailandia Mahalia, the Queen of gospel music, Hattiloo Theatre, Tennessee (Usa)

La giuria internazionale di Esperti. Presieduta da Livia Pomodoro:

Lev Abramovič Dodin (Direttore artistico del Malyj Dramatičeskij Teatr di San Pietroburgo), Fadhel Jaïbi (Direttore del Théâtre National Tunisien), Oskaras Koršunovas (fondatore e Direttore Artistico dell’Oskaro Koršunovo Teatras di Vilnius – OKT), Stathis Livathinos, (regista greco) Muriel Mayette-Holtz (Direttrice del Théâtre National de Nice), Enzo Moscato (Fondatore e Direttore Artistico della Compagnia Teatrale Enzo Moscato), Lluís Pasqual (regista spagnolo), Tadashi Suzuki (fondatore e Direttore della Suzuki Company di Toga – SCOT), Gábor Tompa (Direttore del Hungarian Theatre of Cluj in Romania) e Lim Soon Heng (regista malese).

Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro

via Orcagna 2 – Milano