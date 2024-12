Fusione tra Zero Carbon Audit e Sinergidea: nasce ZCA Digital

Zero Carbon Audit, società e primo marchio verticale in Italia che apre le porte ad aziende e professionisti che vogliono migliorare le proprie performance in linea con gli obiettivi aziendali e ESG e ridurre il proprio impatto ambientale, e Sinergidea, realtà consolidata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate, annunciano la loro fusione e la nascita di ZCA Digital. La nuova società unisce l’esperienza tecnologica di Sinergidea – in ambiti come lo sviluppo software e la customer experience – con l’approccio ESG di Zero Carbon Audit, per offrire soluzioni integrate e innovative alle aziende impegnate nella transizione ecologica e nella trasformazione digitale.

ZCA Digital propone servizi avanzati di misurazione e riduzione delle emissioni di CO₂ grazie alla piattaforma Green Web Meter, che utilizza AI e tecnologia Blockchain per certificare l’impronta ecologica degli asset digitali. Allo stesso tempo, sviluppa e gestisce piattaforme di Contact Center Omnicanale, collaborando con BPO, System Integrators e operatori di settore per migliorare la Customer Experience. ZCA Digital integra, inoltre, soluzioni di Intelligenza Artificiale in progetti software – come BOT e VoiceBOT – e fornisce personale qualificato attraverso una rete di oltre 4.000 professionisti, assicurando alle aziende le risorse giuste per ogni esigenza.

I dati parlano chiaro: secondo PwC Global CSRD Survey 2024, quasi due terzi delle imprese italiane (63%) si dichiara pronto a rendicontare le informazioni di sostenibilità secondo la nuova Direttiva europea (CSRD). Questa normativa, che coinvolgerà oltre 4.000 aziende italiane, impone standard più stringenti sulla misurazione e comunicazione delle performance ESG. La transizione 5.0 diventa così un’opportunità concreta per le imprese che integrano soluzioni digitali avanzate per monitorare e ridurre il proprio impatto ambientale. ZCA Digital risponde a questa esigenza offrendo strumenti innovativi come l’AI e la blockchain per misurare l’impronta ecologica degli asset digitali.

“La nascita di ZCA Digital rappresenta un passo fondamentale per combinare competenze diverse ma complementari. Sostenibilità e tecnologia sono oggi inseparabili: le aziende richiedono soluzioni concrete, efficaci e accessibili,” dichiara Marco Testini, CEO della nuova società. “Questa fusione ci permette di guidare le imprese verso una trasformazione misurabile e tangibile. Con l’ingegnere Savoini c’è stata subito intesa, condividendo una visione comune di sostenibilità digitale.”

A rafforzare il messaggio, Antonio Savoini, CTO di ZCA Digital: “Sinergidea ha sempre creduto nella forza della tecnologia applicata ai processi aziendali. Grazie all’unione con Zero Carbon Audit, possiamo offrire soluzioni innovative per affrontare le sfide della sostenibilità con strumenti digitali di ultima generazione.”