A Milano dal 13 al 15 maggio gli Asecap Days

Tornano gli Asecap Days: l'edizione 2024 si svolgerà dal 13 al 15 maggio a Palazzo Mezzanotte, Milano. La 51esima edizione delle Giornate di Studio e Informazione, ospitata a Mliano con il coordinamento della società concessionaria Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. e il supporto dell’AISCAT, avrà come titolo “Innovation as a key tool to reach safe, inclusive and green mobility solutions”. L'evento offrirà l’opportunità di scoprire i progetti più innovativi e di condividere esperienze e iniziative inerenti la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale, la digitalizzazione, l’esazione elettronica del pedaggio, i sistemi ITS, la valorizzazione delle risorse umane, con una vasta platea di esperti internazionali e stakeholders di rilievo, provenienti dall’Unione europea e da altri Paesi con i quali l’ASECAP collabora da anni.

Martedì 14 alle 19.45 Milano Serravalle - Milano Tangenziali organizza la cena di gala, che si terrà al Castello Sforzesco.