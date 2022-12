A Natale, il Rotary Club Milano International Net pensa al cuore della Polizia

Questa mattina, presso la Questura di Milano, di Via Fatebenefratelli 11, il Presidente del Rotary Club Milano International Net, Chiara Giudici, ha consegnato direttamente nelle mani del Questore della città, Giuseppe Petronzi, un defibrillatore di ultima generazione.

Questo dono, in pieno spirito natalizio, è stato reso possibile grazie al ricavato del primo appuntamento sportivo facente parte del progetto “In campo con il cuore”, organizzato dall’Associazione omonima, presieduta da Gianfranco Fasan (anche lui presente stamattina), e che il Rotary Club meneghino ha sposato per quest’anno 22/23. Si tratta di un progetto già supportato dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Milano: un calendario di incontri sportivi (il primo è stato un torneo di padel amatoriale presso il Bonirola Sport Club, ndr), dalle cui iscrizioni raccogliere fondi per rendere la città cardio protetta grazie all’installazione capillare di defibrillatori.

“Oggi la prima causa di decesso nel nostro Paese è l’arresto cardiaco (con oltre 60.000 morti l’anno) pertanto, se riusciremo a salvare anche solo una vita con i nostri defibrillatori, sapremo di aver fatto bene” - afferma Chiara Giudici, che continua: “penso che oggi lo sport possa essere ritenuto un vero e proprio linguaggio universale: lo reputo lo strumento ideale per abbattere quei confini che anche la pandemia ha acuito tra le persone. Un mezzo le cui potenzialità sono in grado di superare differenze di gender, età, abilità. Inoltre, per me e per tutti i miei soci sapere di poter fare la differenza divertendoci è un’emozione stupenda.”

Aver consegnato il primo defibrillatore di quest’anno rotariano proprio alla Polizia di Stato ha per l’International Net un valore particolare: da oltre 15 anni, infatti, il Club porta avanti con questa istituzione un altro progetto importante e significativo per la città “I Cittadini Meritevoli”, un premio assegnato a persone “comuni”, segnalate appunto dalla Polizia, protagoniste di gesti di grande civiltà e coraggio.

Gli eventi sportivi del Rotary Club Milano International Net sono organizzati assieme ad ASI Lombardia grazie all’amicizia col Presidente dell’Associazione Marco Contardi.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 18 marzo e si tratta di una gara di sci sulle piste dell’Aprica. Per info e iscrizioni www.rotarymilanointernationalnet.com.