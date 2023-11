Antonio D'Ari e Silvio Ascione

Antonio D'Ari, medico chirurgo laureato presso l’Università “Luigi Vanvitelli”, vanta un’esperienza considerevole nel settore della chirurgia plastica dove si è specializzato con il massimo dei voti (50/50 e lode) a dicembre del 2010 presso la cattedra di Chirurgia Plastica dell’università “Luigi Vanvitelli”, vincendo come primo classificato il Dottorato di ricerca in “Chirurgia Sperimentale Ricostruttiva” presso la stessa.

Relatore di congressi, insegnante e tutor di corsi sia in Italia sia all'estero, il Dott. D'Ari è specializzato in Mastoplastica additiva, intervento chirurgico che, tramite l’utilizzo di protesi mammarie, ridà armonia e forme ad un seno.

Silvio Ascione, figlio d'arte e di nozioni mediche, è laureato in Medicina e Chirurgia nel 2005 presso la Seconda Università di Napoli, abilitato nella prima sessione del 2006 e specializzato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica presso la Scuola di Specializzazione della Seconda Università di Napoli, conseguendo un Master in Chirurgia Oncoplastica e trattamenti integrati presso l’Università di Genova.

Sempre aggiornato sulle nuove innovazioni tecnologiche del mercato grazie alla partecipazione di tutti i congressi italiani e internazionali, il Dott. Ascione è rinomato per i suoi interventi in rinoplastica, guidato dalla sua innata passione la cura dell’immagine e l’armonia delle forme e del volto.

Queste le qualifiche che rendono i due Dottori dei professionisti indiscussi del settore e garanzia di fiducia per chi intende rivolgersi a degli specialisti per migliorare la propria estetica ed acquisire maggiore fiducia nel proprio corpo."