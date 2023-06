Ascolti TV, Salvini sfiora il 10% con Salvini. Zelig in replica batte Formigli

Ascolti TV ieri 22 giugno 2023, prima serata: Dritto e Rovescio supera il milione di spettatori per il 9,7% di share

Rai1 vince negli ascolti TV della prima serata con l'esordio degli Azzurrini agli Europei 2023. La partita Francia-Italia Under 21 è stata seguita da 3.206.000 telespettatori per il 19,1% di share. Al secondo posto si piazza Canale 5 con la replica di Zelig, che ottiene 1.878.000 telespettatori pari al 14,8% di share. Medaglia di bronzo per Dritto e Rovescio su Rete 4 con 1.099.000 telespettatori per il 9,7% di share.

Per quanto rigurda gli ascolti TV ieri 22 giugno 2023 per le altre reti: Chicago Fire su Italia 1 con 1.162.000 telespettatori (7,3%), L’amore a domicilio su Rai2 con 822.000 telespettatori (5,2%), Speciale PiazzaPulita – I fuorilegge su La7 con 694.000 spettatori (4,3%), Sei giorni, sette notti sul Nove con 428.000 telespettatori (2,9%), The Crew – Missione Impossibile su TV8 con 318.000 telespettatori (2,1%), Prima della messa – Bernstein a Caracalla su Rai3 con 188.000 telespettatori (1,2%).