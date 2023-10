Ascolti tv, Fazio si migliora e fa l'11,3%: l'esordio boom non è stato un caso

Ascolti tv ieri 22 ottobre 2023: nella puntata di esordio aveva raggiunto 2.100.000 spettatori per il 10.5% di share

Fabio Fazio non solo si conferma ma anzi si migliora. La seconda puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda in prima serata ottiene infatti 2.244.000 spettatori (11.3%) nella prima parte e 1.211.000 spettatori (8.8%) nella seconda parte chiamata Il Tavolo.

La nuova avventura di Fabio Fazio sul Nove non poteva iniziare nel migliore dei modi. Nella prima puntata Che Tempo Che fa aveva ottenuto 2.100.000 spettatori (10.5%). Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segnava 1.122.000 telespettatori (8.2%). Considerando anche il simulcast (la messa in onda del programma su tutte le reti Discovery) di il programma ha raggiunto un picco del 13% nella parte centrale, diventando il programma più visto sulla rete del gruppo Warner Bros. Discovery.

Tra gli ospiti principali della puntata il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e l'attrice Paola Cortellesi, che ha debuttato alla regia con l'acclamatissimo film "C’è Ancora Domani". Patrick Zaki invece ha presentato il suo libro "Sogni e illusioni di libertà. La mia storia", nel quale ripercorre l'esperienza terribile dei 22 mesi di prigionia nelle carceri egiziane e racconta le speranze che lo hanno tenuto in vita.