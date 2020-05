Atalanta, l'ex Primavera 19enne Rinaldi non ce l'ha fatta: morto per aneurisma

L'ex Primavera dell'Atalanta Andrea Rinaldi, 19 anni, poi ceduto due anni fa al Legnano in Serie D, non ce l'ha fatta. Venerdì nella sua casa di Cermenate (Como) era stato colpito da un aneurisma cerebrale mentre si allenava. Subito la corsa all'ospedale di Varese per cercare di salvarlo, ma stamattina il suo cuore ha smesso di battere. Il suo procuratore Marco Montesarchio ha pubblicato un post di cordoglio. "È una notizia che non vorresti mai dover dare o ricevere anche per chi, come me, - scrive l'agente - ti conosceva solo da un anno. Fu tuo padre ad organizzare l'incontro, ma bastò poco ad entrambi per capire subito che condividavamo gli stessi principi per poter iniziare a lavorare insieme. Sono stato davvero fortunato ad averti conosciuto e sono contento che le nostre strade si siano incrociate anche se per così poco tempo..