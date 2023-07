Al via da domenica 30 luglio la terza stagione di “Azzurro, Storie di mare, il format ideato e condotto da Beppe Convertini e prodotto dalla Zeus Group con la regia di Daniele Carminati.

Reduce da una media del 20% di share telespettatori, il programma tornerà su Rai1 alle 9.40 con sette nuove puntate settimanali che racconteranno le bellezze e le eccellenze della costa italiana.

Salpando da Ponza e navigando lungo le coste del Lazio, Campania, Liguria, Puglia, Toscana e Calabria, il programma raccoglierà le testimonianze di chi vive il mondo acquatico e di chi lo difende quotidianamente dagli attacchi di ogni forma di inquinamento.

Storie emozionanti di persone che ci trasmetteranno la loro passione e ci guideranno a conoscerlo e a rispettarlo. Non mancheranno ospiti vip, eccellenze legate alla cultura e allo spettacolo come Bruno Vespa, Marisa Laurito, Giuseppe Zeno, Maurizio Casagrande, Franco Ricciardi, Karima e tanti altri. La trasmissione mostrerà le bellezze del mare e i piaceri che ci offre, dalla cucina allo sport, passando per le tradizioni e processioni, ma ci metterà in guardia anche sui pericoli che il più grande ecosistema del nostro pianeta sta correndo da tempo.