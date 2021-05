Barcellona, che colpo! Sergio Aguero arriva dal Man City a parametro zero

Sergio “El Kun” Aguero giocherà nella prossima stagione nel Barcellona. L’argentino, in scadenza di contratto con il Manchester City, si trasferisce a parametro zero nel club azulgrana, che darà l’annuncio ufficiale dopo il superamento delle visite mediche che il giocatore sta sostenendo in queste ore.

L’argentino, che mercoledì 2 giugno compie 33 anni, vestirà così la stessa maglia indossata nei primi anni ’80 da Diego Armando Maradona, dal quale è stato allenato in nazionale, ma del quale è soprattutto stato genero, vista la sua relazione con Giannina, figlia della leggenda del calcio.

Dalla loro relazione è nato un figlio, Benjamin, che oggi ha 11 anni, poi i due si sono separati e anche il rapporto tra Sergio e Maradona si è rotto. In dieci anni con la maglia del City, Aguero è entrato nella storia del club: in 275 partite ha segnato ben 184 gol, uno ogni 107 minuti, dati che ne fanno il miglior goleador straniero nella storia della Premier inglese, il primo per numero di gol realizzati in un solo club e il quarto marcatore in assoluto dietro Alan Shearer (260 reti), Wayne Rooney (208) e Andy Cole (187).

Già lo scorso marzo, il Manchester City aveva annunciato che Aguero non avrebbe rinnovato il proprio contratto con il club. La sua ultima stagione gli ha permesso di vincere il campionato (per la quinta volta nella sua esperienza inglese), prima di perdere la finale di Champions League contro il Chelsea. Il suo curriculum inglese comprende anche una Europa League, una Supercoppa europea, una Coppa d’Inghilterra, tre Community Shield e sei Coppe di Lega.