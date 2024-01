Barceló Hotel Group, annunciata apertura di un nuovo hotel alle Isole Canarie

Barceló Hotel Group: al via la costruzione di Occidental Las Canteras, un nuovo hotel alle Isole Canarie

Se c'è una cosa per cui sono conosciute le Canarie dette le "Isole Fortunate" è per avere un clima privilegiato tutto l'anno. Gran Canaria non fa eccezione, con una media di 23ºC e 259 giorni di sole in media all’anno. Oltre a queste eccezionali condizioni climatiche, ci sono molti altri motivi per visitare l'isola di Gran Canaria, come ad esempio la sua eredità storica coloniale nel quartiere di Vegueta o gli impressionanti siti naturali, come le dune di Maspalomas, Roque Nublo o, naturalmente, la spiaggia di Las Canteras, considerata una delle migliori spiagge urbane d'Europa.

Le sue acque sono perfette per praticare qualsiasi sport acquatico, in particolare il surf, e la città dispone anche di un lungomare che funge da punto d'incontro per i piani di svago e culturali della città. Questa chilometrica spiaggia possiede anche una barriera naturale di scogli a circa 200 metri dalla riva a protezione dalle maree e un ampio lungomare dotato di tutti i servizi, con locali all'aperto e caffetterie in riva al mare.

A soli 100 metri dal lungomare della spiaggia di Las Canteras, si trova ora l'Occidental Las Canteras, un hotel a 4 stelle con 79 camere firmato Barceló. L'offerta gastronomica dell'hotel si compone di diverse opzioni, tra cui il ristorante.a buffet, l'O! Market e il rooftop Las Canteras, quest'ultimo con una terrazza vista mare.