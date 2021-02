Ascolti tv, la d'Urso domina i talk della domenica sera

La d'Urso vince ancora. E domina il talk della domenica sera, battendo Fazio con "Che tempo che fa?" e Massimo Giletti (che su La7 conduce "Non è l'arena").

Live, nella lunga diretta, totalizza il 12,2% di share con picchi che superano il 22% e oltre 9 milioni di contatti sui social (ad esempio siu Twitter la parole "Live non è la d'Urso va in trend topic). Non va benissimo per Fazio, che frena al 9,1-5,8% di share e nemmeno per Giletti, che si piazza al 5,7%- 6,4%. Il talk della domenica sera è ancora una volta dominato da Carmelita, che nella puntata fa un appello a Domenico Arcuri: "Fateci vaccinare. Dove sono i vaccini?" Una domanda secca, una doccia gelata.

In Inghilterra 17,5 milioni di persone sono state immunizzate mentre in Italia siamo al 2,5 % della popolazione. Ma il premier Draghi vuole accelerare. E, infatti, si parla di un forte incremento delle somministrazioni già a partire da marzo.