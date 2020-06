Ascolti tv, la sfida dei talk: Barbara d’Urso batte Giletti

Barbara d’Urso contro Massimo Giletti. Sfida delle sfide. Ancora una volta sul podio sale Barbarella con il suo “Live”, che giunge alla cinquantunesima edizione. Tornano le sfere, dopo gli aggiornamenti sul Coronavirus con il prof. Remuzzi in collegamento e Salvini in studio contro tutti.

La d’Urso sorpassa Giletti con il 12.1% di share in media (mentre il conduttore di Non è l’arena si ferma al 6.9%). Ma durante la lunga diretta, Barbarella consegna alla Rete picchi assurdi che schizzano al 20% di share con oltre 10 milioni di contatti e interazioni suo social. Il popolo di Twitter si scatena. Vola. Ancora una volta.

Sembra, da indiscrezioni che trapelano da Cologno Monzese, che Live non è la d’Urso vada in onda per un’altra puntata. Ieri sarebbe stata l’ultima di stagione, prima della ripresa. Ma la d’Urso, a quanto pare, è pronta a tornare in onda anche domenica prossima. Queste sono le spifferate giunte alle nostre orecchie.