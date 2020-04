Ascolti tv, Maria De Filippi conferma ad RTL102.5 il ritorno di Uomini e donne

Queen Maria De Filippi, la regina degli ascolti Mediaset, trascorre la Pasqua con gli ascoltatori di RTL102.5. E al telefono risponde alle domande di milioni di italiani che da casa seguono la radio più ascoltata d’Italia in radio-televisione (canali 36 DTT o 736 Sky).

Maria chiacchiera con gli italiani senza segreti ripercorrendo la storia dei suoi programmi. Le chiedono se in questo periodo stia pensando a qualcosa di nuovo in tv. "Non è una domanda facile. Quando ho fatto qualcosa di nuovo è accaduto perché mi è venuta in mente un'idea - dice Maria. Dico la verità: non sto pensando a qualcosa di nuovo. Uomini e donne, ad esempio, torna dal 20 aprile con un'edizione tutta nuova. Questo ti porta a pensare diversamente ad un programma". Poi la De Filippi prosegue: "Ci abitueremo ad una televisione diversa dopo il Coronavirus. Quando hanno tolto il pubblico ad Amici eravamo spaesati. Quel giorno in diretta sembra di essere alle prove. Siamo riusciti a fare lo stesso il programma".

La De Filippi, con un'esperienza in tv che fonda le basi negli anni Novanta, è la madrina generi nuovi televisivi (imitati da tutti) che fanno tremare la concorrenza. Sempre. Il suo "C'è posta per te" ne è l'esempio: ad ogni edizione raggiunge anche il 30% di share. Un risultato insuperabile. Quello che Maria tocca diventa oro. La scuola del talento più famosa della tv, Amici, ha fatto nascere vere e proprie star della musica. Un esempio: Emma, Alessandra Amoroso, Stash, Elodie, Marco Carta e non solo.

E quando un giovane studente di Scienze della Comunicazione le chiede in diretta qualcosa in più sul mondo della tv, Queen Maria risponde senza mezzi termini: “La televisione s’impara facendola. Ad esempio una delle persone più brave che lavora con me nella vita faceva il centralinista, adesso l’autore”. Maria De Filippi al telefono da casa sfodera anche doti di abile conduttrice radiofonica, raccontandosi a tutto tondo. Senza filtri. Senza segreti.

Il cosiddetto “microfono aperto”- che sta caratterizzando in queste giornate la radio più ascoltata d’Italia - mette in contatto la madrina di Amici con milioni di ascoltatori. Vicini più che mai, anche se lontani fisicamente. Maria, poi, parla dei litigi nell’ultima edizione del suo talent. “Discussioni ad Amici quest’anno? Tante. La sera in cui Javier ha lasciato lo studio. Poi ho discuso con Valentin e con la Celentano”, conclude la De Filippi.