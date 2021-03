EDIZIONE STRAORDINARIA

QUESTO BLOG CAMBIA INTESTAZIONE

Oggi, 25 marzo 2021 questo blog compie due anni.

Il risultato è stato superiore alle aspettative e, in qualità di ideatore e curatore ringrazio:

in primis il Direttore Dr. Angelo Maria PERRINO per la fiducia riposta, a seguire l’Arch. Davide CHIONNA per la bravura e lo stile delle vignette, la Dott.ssa Maria Carla ROTA e il Dr. Daniele RONCHI per l’assistenza informatica.

Un ringraziamento particolare a tutti i lettori che, con la loro presenza, gratificano il mio impegno.

Breve storia del blog -

Il blog nasce in seguito all'emanazione del D. Lgs 14/19 che ha riformato le procedure concorsuali, ivi compresa la legge 3/12.

Pochi articoli sono entrati subito in vigore (16 marzo 2019), mentre la maggior parte il 16 agosto 2020, scadenza rinviata al 1° settembre 2021 (salvo ulteriori proroghe).

La rivoluzionaria novità ha riguardato la prevenzione dello stato della crisi attraverso l’obbligatorietà dell’adozione di una seria di misure finalizzate al monitoraggio continuo e costante dell’andamento aziendale insieme alla istituzione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile (attraverso la modifica all’art. 2086 c.c.) adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale.

Non di meno è stata per le srl l’introduzione de «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.»

Ciò vuol dire che gli amministratore devono curare minuziosamente la propria formazione e la "mission" di questo lavoro è appunto quello di attenzionare gli operatori tutti su problematiche significative che potrebbero portare disastrose conseguenze economiche/finanziare se non addiritture penali.

In sostanza gli argomenti trattati sono e saranno riconducibili, direttamente e/o indirettamente alla normativa sulla prevenzione della crisi d’impresa.

Alla luce di tutto questo, si ritiene opportuno cambiare l’intestazione di questo blog in

Codice della crisi

Con l'occasione, si mette a disposizione di tutti i gentili lettori la raccolta di tutti gli articoli pubblicati dal 26 marzo 2020 a oggi.

per info contattare

