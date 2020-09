Marini debutta a Farsetti e presenta l'opera simbolo della Biennale

La data non è ancora stata fissata, ma Affaritaliani è in grado di dare un’anticipazione sulla

prossima asta di arte moderna e contemporanea di Farsetti. Nella più nobile auction house italiana,

debutterà un’opera di Lorenzo Marini. Si tratta di una consacrazione per il mercato del Maestro

veneto, noto anche per essere uno dei più apprezzati art director italiani. Farsetti, infatti, è molto

selettiva nella scelta degli artisti contemporanei da inserire nei propri cataloghi. Ma Marini, dopo

che nelle ultime aste (Art-Rite a Milano e MeetingArt a Vercelli) aveva superato, per i pezzi

importanti, quota 12 mila euro, deve essere apparso un autore su cui puntare. Una scelta, quella di

Farsetti, che trova un riscontro anche a livello critico. Il Maestro, nato a Monselice in provincia di

Padova, ma milanese d’adozione, venerdì 18 settembre è stato chiamato dalla curatrice della

Biennale, Giovanna Zabotti, a tenere una conferenza, presso i “Giardini”, nell’ambito degli

appuntamenti organizzati quest’anno dalla rassegna lagunare. Nell’occasione Marini ha presentato

Biennaltype, la sua ultima opera inedita che diventa anche simbolo rappresentativo della Biennale

stessa. Si tratta di un lavoro in acciaio specchiato di cm 85 x 85 che coniuga arte grafica,

comunicazione, segno pittorico, ironia e creatività. Sulla superficie specchiata appaiono le lettere

che Marini concepisce come autentici soggetti artistici.

“Con questa opera ho voluto celebrare ogni singola personalità e creare uno spazio visivo sinergico,

un percorso in grado di raccontare una storia nuova, ma soprattutto di concepire insieme le realtà

artigianali, artistiche e culturali della Biennale”. Il lavoro è diventato il simbolo della

manifestazione e verrà utilizzato per i manifesti e le varie declinazioni in cui si articolerà la

comunicazione della Biennale.