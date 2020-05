Innovazione e green economy. FPS alla Milano Digital Week progetta il futuro

In occasione della Milano Digital Week, il 27 e il 28 maggio ci saranno due incontri originali per progettare il futuro post Covid19 in termini di innovazione e green economy: firmati da FPS, una nuova agenzia che fonde digitale e sostenibilità.

LESS IS MORE - La digital transformation nelle PMI

Mercoledì 27 maggio 2020 ore 17.30 - 19

PIL, rating dei titoli di stato, export, domanda interna: causa pandemia, i dati economici italiani sono i peggiori mai visti dal Dopoguerra.

A soffrirne saranno tutte le aziende, ma in particolare le PMI: in Italia sono oltre 4 milioni e occupano il 70% della forza lavoro. E già soffrivano prima del Coronavirus di un ritardo decennale rispetto ai competitor europei per produttività, investimenti e crescita salariale.



Altro che robot industriali: per cogliere le opportunità dell'innovazione digitale, le nostre PMI dovrebbero prima sviluppare le competenze delle proprie risorse umane. Soprattutto per intercettare le nuove sfide della sostenibilità della quarta rivoluzione industriale e per competere all'estero: oggi, più che mai, non opportunità di sviluppo ma priorità per la sopravvivenza e il rilancio.

Il webinar organizzato da FPS LAB affronta lo stato dell'arte, gli ostacoli e le prospettive di rilancio attuali delle PMI italiane anche alla luce degli ultimi provvedimenti normativi.

CREATING SHARED VALUE - L'evoluzione della green economy

Giovedì 28 maggio 2020 ore 17.30 - 19

La rigenerazione urbana, il legame con le micro strutture locali, la cura dell'ambiente come antidoto alle nuove malattie moderne (fisiche e psicologiche). La pandemia di Covid19 ci ha indicato nuove riflessioni sulle priorità sociali. Oggi le aziende private dovrebbero investire meno in progetti ambientali generici di CSR (corporate social responsibility) e più in iniziative concrete di CSV (creating shared value) a supporto delle comunità locali di riferimento. Eppure la crisi economica conseguente rischia di offuscare le prospettive di una “green economy”. Una rivoluzione sostenibile che, come dimostrano studi recenti, deve essere anche sociale altrimenti non riuscirà neanche a cogliere gli obiettivi degli Accordi di Parigi. Non si tratta solo di un'opzione valoriale nella scelta delle politiche aziendali di sostenibilità, ma di integrare il welfare pubblico nelle fasi successive alla fase 2. Il coronavirus ucciderà la green economy o sarà uno dei suoi più̀ utili riformatori?