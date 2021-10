I lunatici, da Radio2 a Rai2, quanto è bella e utile la radio in TV

Quanto è bella la Radio in TV. Quanto sono belli i Lunatici di Radio2 e di Rai 2. La trasmissione, nonostante l'orario notturno in cui va in onda o forse anche grazie a questo, più innovativa e sperimentale del 2021. Un fotmat che ricorda il passato guardando al futuro. Fatto per la gente. In un momento molto difficile della giornata, quello notturno, in cui c'è bisogno di sentirsi a casa. Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, da ormai quattro anni voci delle notti di Radio2, stanno riuscendo in un miracolo. Riportare anche la televisione ad essere uno stimolo aggregate nelle case delle persone. Guardarli su Rai2 ieri notte ad esempio è stata una emozione. Partendo dalla notizia del ladro di brioche a Pistoia, l'uomo che poi si è scusato con il proprietario del bar lasciando una lettera anonima e dieci euro come risarcimento per il suo gesto, i due hanno chiesto alle anime notturne che li stavano guardando e ascoltando di chiamare lo 063131 per usare questa parola troppo spesso sottovalutata. Scusa. Sono arrivate come accade ogni notte centinaia di chiamate. Alcune mi hanno commosso. Altre mi hanno fatto divertire. Una signora chiedeva scusa al fratello per averlo convinto a prendere il treno il giorno della strage di Bologna. Si sente ancora in colpa per questo. Pelle d'oca. Un altro chiedeva perdono ai propri genitori perché non ha mai avuto il coraggio di dirgli che ha dato solo un esame all'università. Anzi in famiglia sanno che tra mesi discuterà la tesi. Un altro ancora, invece, si scusava con Federico Chiesa per aver dubitato di lui quando dalla Fiorentina è passato alla Juventus. Un flusso di coscienza collettivo, con momenti di riflessione e di sorrisi, una grande seduta di psicanalisi di gruppo che fa sentire meglio chi direttamente o indirettamente ne prende parte. Una magia che si rinnova su Radio2 e su Rai 2 dal lunedì al venerdì notte e che sta diventando un appuntamento fisso non solo tra gli insonni e i lavoratori notturni. Impossibile sapere se a Viale Mazzini si rendano conto di avere tra le mani un gioiello, un programma che è già cult ma che tra qualche anno potrebbe proprio diventare un pezzo di storia di radio e televisione. A Radio2 va il merito di averci visto lungo. Di aver puntato su due ragazzi, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, che sono arrivati in via Asiago dopo anni di gavetta. E che non a caso, proprio ieri notte, sono stati celebrati in diretta da Carmen Consoli, che si è dichiarata una loro fan perché, dice, la storia dei due ha qualcosa in comune con lei, che è arrivata dove è arrivata con tenacia e determinazione, partendo dalla provincia. I Lunatici piacciono perché sono come noi. Due di noi. Giocano, si commuovono, ridono, regalano momenti di riflessione e momenti di ilarità, possono parlare di tradimenti, d'amore, del rapporto tra genitori e figli, di scuola o di cartoni animati, sempre con il solito animo guascone, pronto a mettersi all'ascolto e non a pontificare. Sono, come li ha definiti la grande scrittrice Helga Schneider che li ha chiamati qualche notte fa in diretta senza neanche volersi presentare, un programma solo apparentemente leggero. E non è un caso se Claudio Cecchetto, il più grande talent scout d'Italia, spesso in diretta manda wa come un semplice ascoltatore per manifestare il suo apprezzamento. Lunga vita ai Lunatici Roberto e Andrea. In radio e in TV c'è ancora spazio per preparazione, merito e empatia.