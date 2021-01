Covid, chiusura frontiere? Solo la UE dice no

Tutti i Paesi extra UE impongono quarantena obbligatoria (anche il globalista , democratico , progressista Biden); altri come l'Australia chiedono cauzione di 3000 dollari per i suoi cittadini che rientrano in Patria, che dovranno soggiornare inderogabilmente in "covid -hotel per 15 giorni.

Noi, invece, con il diktat della "rovina" Von der Leyen non chiudiamo le frontiere, viene richiesto solo un tampone negativo precedente l'arrivo o in sub-ordine, un isolamento fiduciario (in termini politicamente scorretti, ognuno fa quello che vuole perchè non è previsto alcun controllo).

Morale, mentre le varianti impazzano, il mondo si chiude , noi europei, grazie ai burocrati di Bruxelles, siamo stati catapultati all'epoca ante Cristo dove le epidemie scorrazzavano indisturbate (già perchè in epoca post medievale i confini venivano chiusi ed era imposta una quarantena di 40 giorni per i forestieri).

Ancora una volta la UE si è dimostrata uno sfacelo.

Poveri noi.