La liberazione di Silvia Romano, evitare onorificenze

Silvia Romano è stata liberata.

Si vocifera che sia stato pagato un riscatto di 4 milioni di euro.

Si è convertita all'Islam ( e questi sono affari suoi, c'è libertà di religione in Italia) e ha dichiarato che è stata trattata bene dai suoi rapitori.

Tutto è bene ciò che finisce bene.

Una supplica.

Accetto le innumerevoli prossime future ospitate televisive, le interviste a nove colonne, autobiografie pubblicizzate ovunque, offerte di posti di lavoro, reality, ecc. purchè il Presidente della Repubblica non conferisca qualche onorificenza (Cavaliere, Commendatore, ecc.) come accadde con la Sgrena.

Credo che lo Stato abbia abbondantemente elargito le sue risorse economiche per la vita di questa ragazza, tra indagini, trattative, unità di crisi, pagamento del riscatto.

Chiudo ribadendo ancora una volta (lo sostengo da 20 anni) che sia urgente imporre assicurazione obbligatoria per tutti coloro che si recano in certi scenari del Pianeta.

Massimo Puricelli

Castellanza (VA)