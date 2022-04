ArtCentrica a SXSW EDU EXPO: l’innovazione digitale a scuola e all’università

Marco Cappellini e Paolo De Rocco, rispettivamente CEO e COO & CKO di ArtCentrica hanno avuto la possibilità di essere tra gli espositori della nuova edizione di SXSW EDU EXPO all’interno del festival internazionale di Austin - SXSW Conference & Festivals - che riunisce le industrie del mondo digital impegnate nello sviluppo di soluzioni innovative per il miglioramento dell’apprendimento e dell’istruzione. Uno spazio dinamico in cui le aziende presenti possono partecipare ad attività di networking con leader aziendali, ricercatori ed educatori da tutto il mondo. Ogni anno le conferenze suscitano un forte seguito tra gli imprenditori e i lavoratori del settore, contribuendo a dare sempre più spazio alle tecnologie emergenti.

ArtCentrica per la trasformazione digitale

Dato il periodo storico che stiamo vivendo, la trasformazione digitale della cultura assume un ruolo fondamentale, diventando un’urgente esigenza. Pertanto, garantire l’accesso ai beni culturali online, e aiutare i giovani nello sviluppo delle soft skills attraverso strumenti innovativi – a partire proprio dai contesti educativi – è cruciale per il futuro di tutti.

SXSW EXPO è stata una grande opportunità per presentare, per la prima volta in una fiera internazionale, ArtCentrica in veste di startup, l’innovativo servizio cloud rivolto al settore EdTech, che innova il modo di apprezzare, insegnare e apprendere l’Arte nelle scuole e nelle Università globali.

ArtCentrica è stata inoltre l’unica startup italiana tra le partecipanti in presenza, nonché una fra le poche del panorama europeo, all’interno di una manifestazione che in media ogni anno registra più di 30.000 visitatori provenienti da tutto il mondo e un totale di circa 300 espositori.

L’incontro con il mondo Edu

Nel corso della manifestazione sono state molte le personalità del mondo Edu (e non solo) che hanno accolto positivamente il progetto ArtCentrica, e la relativa attuazione in campo didattico. Tra loro è doveroso citare tutti coloro che sono passati dallo stand di ArtCentrica.

Paul O’Brien di Media Tech Venture, con il quale l’azienda aveva già collaborato in occasione di Innovators of Italy a Chicago, la fase finale del percorso di accelerazione di Global Startup Program II di ICE, attuato da Media Tech Venture e 2112, dedicato alle startup innovative e al loro contributo all’industria media-entertainment.

Mike Campbell e Barbara di Sioudi di Advancing Global EDU (Chicago), una realtà impegnata nel fornire consulenza ad aziende e startup in materia di tendenze di mercato e strategie di crescita innovative per introdurre servizi e tecnologie nelle scuole. È stato molto stimolante il confronto con loro riguardo alle effettive potenzialità di ArtCentrica all’interno del mondo EDU, e sul coinvolgimento che l’applicazione - con le sue funzionalità - è in grado di dare a migliaia di studenti.

Sebastien Torre e Nathalie Louis che hanno animato l’evento “Meet the European Union at SXSW 2022!”, durante il quale abbiamo avuto l’opportunità di conoscere

Elisabeth Jennings, Principal of International Portfolio Services di Venture Atlas Labs e Ruth Baron, Presidente di European American Chamber of Commerce Texas e di incontrare fisicamente Sebastiano Peluso di ICE Los Angeles, con il quale eravamo stati in contatto virtualmente negli ultimi due anni.

E ultimo, ma non per importanza, Fernando Valenzuela Migoya, con il quale Marco Cappellini e Paolo De Rocco hanno avuto il piacere di dialogare in merito all’introduzione di ArtCentrica nelle scuole e Università in Messico. La proposta è stata accolta positivamente e adesso è in corso una partnership tra ArtCentrica e Colegio Giocosa - Istituto Comprensivo di Città del Messico - per far utilizzare la piattaforma dagli insegnanti e dagli studenti della Scuola.

SXSW: tra creatività e professionalità

Ancora una volta, SXSW si dimostra una valida vetrina in cui creatività e professionalità si incontrano e convergono, stimolando interesse e, perché no, collaborazioni tra imprese diverse ma con obiettivi comuni. Uno spazio sinergico rinforzato anche dal Creative Industries Expo, che ha avuto luogo dal 13 al 16 marzo - sempre nel polo espositivo di Austin - durante il quale musicisti, registi e altri protagonisti dei settori cinematografico, musicale e dell’intrattenimento hanno avuto la possibilità di esprimersi attraverso conferenze, concerti, proiezioni e spettacoli.