Roberto Bolle per la direzione del Corpo di Ballo della Scala

Alla Scala potrebbe arrivare un nuovo direttore del Corpo di Ballo, e potrebbe essere proprio Roberto Bolle. Il contratto del sovrintendente Dominique Meyer scade il prossimo anno, e sarà sostituito da Fortunato Ortombina. Ad oggi non è chiaro se quest'ultimo vorrà confermare Manuel Legris a guida del Corpo di Ballo o invece preferirà nominare qualcun altro come Roberto Bolle, che non chiude le porte a questa opportunità.

Il commento di Bolle

"Ancora non lo so. Guidare il Corpo di Ballo sarebbe sicuramente un grande onore e un privilegio, perché la Scala è anche la mia casa, un teatro a cui sono legatissimo - ha detto ieri Roberto Bolle, intervistato a La Vita in diretta su Rai1 - vedremo, potrei farci un pensiero".