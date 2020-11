Bologna, ospitalità ibrida per il nuovo "The Student Hotel"

Lo scorso ottobre The Student Hotel (TSH) ha aperto alla città di Bologna il suo format di ospitalità ibrida leader del settore. La nuova struttura si candida a diventare un polo di innovazione e creatività progettato per collegare e riunire diverse comunità di persone.

La pandemia da Covid-19 non ha arrestato i lavori di riqualificazione e l’apertura, avvenuta lo scorso ottobre, dell’immobile di via Fioravanti 27 nel quartiere Bolognina, prima adibito a sede Telecom, poi abbandonato, successivamente occupato e infine sgomberato dall’amministrazione cittadina, della nuova struttura targata "The Student Hotel". Una scelta non facile eppure fortemente voluta da Charlie MacGregor, fondatore di TSH: nessun altro immobile coniugava così alla perfezione l’anima inclusiva della Bolognina e il valore comunitario di The Student Hotel. Il gruppo olandese, che complessivamente conta 16 strutture sparse per l’Europa, ha affidato i lavori di ristrutturazione allo studio di architettura di Matteo Fantoni, fondatore di Matteo Fantoni Studio, autore del progetto architettonico e del concept, che ha voluto mantenere un dialogo tra vecchio edificio e le nuove strutture sotto il comune denominatore della sostenibilità.

A ridosso del centro storico, e pochi passi dalla stazione AV di Bologna, la struttura di Bologna segue la filosofia degli altri Student hotel: look anticonvenzionale, ispirato dal carattere vivace della cultura underground di Bologna (travi e cemento a vista, conservati nella struttura originaria) con ambienti flessibili, utilizzabili sia per le attività diurne - che graviteranno tra bar, ristorante, auditorium, palestra, zone studio e lavoro - sia per quelle notturne, tra cui party e dj set. Ogni elemento architettonico e di design - dalle suggestioni in stile Memphis all’ispirazione industrial - è stato realizzato per rispondere alla personalità degli ospiti di TSH Bologna: studenti, turisti nazionali e internazionali, coworker e startupper, una generazione in movimento, aperta, tollerante e creativa.