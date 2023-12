Capodanno a Sharm con Domina e The Beach o house con UMM?

E' un Capodanno 2024 da vivere in mille modi, ognuno il suo. E c'è chi festeggia, balla, si rlassa e fa sport anche prima e dopo il fatidicio 31 dicembre '23, come è giusto che sia.

Partiamo dalla musica. Il team di UMM, storica label house italiana coordinata da Gianfranco Bortolotti (GFB) con Gianluca Motta si è inventata UMM DJ EDITION, una selezione di tracce in versione estesa e dj tool pensata per i professionisti del mixer. La prima UMM DJ EDITION arriva a gennaio 2024. Ecco la tracklist del primo volume di una selezione musicale perfetta per chi lavora in console... e pure per tutti gli altri. Ecco i brani in uscita nella prima UMM DJ Edition January 2024. Si parte con Cappella Feat. Loleatta Holloway - Take Me Away (Luca Guerrieri Unreleased Club Mix). Poi Dukes & Maryhouse ft Danny Losito - "Sirens" (Unreleased Extended Mix). Ecco poi Dvit Bousa,DJ P4T - Samba (Unreleased Mix), Gianluca Motta & Visnadi - Galaxy (House Device Unreleased Club Mix) ed infine House Device - Pacific State (Intro). Tra i brani in uscita nelle prossime settimane firmate UMM, top label elettronica italiana, ecco Ricky L - "Born Again Remix pt. 1", ovvero i remix di un classico della musica da ballo davvero importante.

Ecco poi la proposta di #Costez Telgate: spesso la domenica, dalle 15 alle 19, va in scena LIT, un party pomeridiano totalmente no alcol dedicato a chi ha più di 14 anni. Si balla la miglior musica del momento con gli amici, senza per forza fare le ore piccole, tranquillizzando i genitori. L’iniziativa è stata presentata in diverse scuole tra le province di Bergamo e Brescia riscuotendo notevole interesse ed i primi party hanno avuto un notevole successo.

E cambiando pubblico ed età di riferimento, piace molto la biofilia, una tendenza che mette insieme relax e divertimento, lavoro e tempo libero. Come? Ovviamente sfruttando il potere della natura e dello stare all'aria aperta... anche quando stiamo lunghe ore al chiuso, 'ingannando' (a fin di bene) il nostro cervello. Tra gli esperti in maggiore ascesa di questa nuova disciplina c'è senz'altro Paola Buratto, professionista del benessere che su Instagram, con l'account Progetto Biofilia. "E' una tendenza in forte crescita in tutto il mondo e sfruttare la forza della natura dentro le nostre case, o nelle nostre terrazze, anche in città, non è così difficile", conclude Paola Buratto.

Decisamente positivo è poi il bilancio di Jaywork Music, gestita da tempo da Luca Facchini e Luca Peruzzi. Invece di lavorare come ha sempre fatto la discografia, ovvero imponendo agli artisti sonorità e cambiamenti alle loro creazioni, Jaywork lavora in modo nuovo: si propone di dare spazio e scoprire nuovi talenti emergenti in Italia e non solo, essendo proiettata nel futuro ed alla costante ricerca di contenuti innovativi. "Se siete dei produttori e state cercando un etichetta discografica sempre in evoluzione, Jaywork è la vostra scelta migliore", spiegano Facchini e Peruzzi.

Durante il periodo festivo, non è male rilassarsi facendo shopping o regalandosi una vacanza luxury. Agenzie come l'italiana Rubrasonic curano ogni dettaglio percepito dalle orecchie di ospiti e clienti. Ad esempio, del sound DNA creato per Kiko Milano da Roberto Brignoli e Matteo Arancio fanno parte brani come "Magic" di Kosmo Kint o "I Luv Ur Smile" di Harrisun, mentre per Nove25 hanno scelto brani come "Jewelz" di Anderson Paak e "No Diggity" di Blackstreet.

Restando in ambito relax, a Garda, sulla sponda veronese del Lago, Gardacqua per il Capodanno 2024 ripropone una Maratona di benessere che per chi lo desidera inizia già alle 11:30 del 31 dicembre '23 alle 2:30 dell'1 gennaio '24 C'è una grande SPA (oltre 1700 MQ), perfetta per rilassarsi tra scrub, sauna, bagno turco (...) e c'è pure una vasca esterna con acqua a 34 gradi, per un tuffo sotto le stelle. Ovviamente, si pensa anche allo stomaco, perché con il solo benessere non si festeggia bene: open buffet con pietanze light dalle 21 alle 24; alle 23 cotechino e lenticchie… e a mezzanotte, brindisi con il pandoro, il dolce veronese per eccellenza.

Chi ha voglia di divertirsi al caldo, può invece fare un salto a Sharm, dove il binomio Domina Coral Bat - The Beach Luxury Club per Capodanno 2024 raddoppia. Nella storica cornice di The Beach, a due passi dal mare, c'è una cena romantica, mentre alla Domina Coral Bay Arena c'è un super party da 800 persone. Non solo: alla fine di dicembre 2023 e poi nei primi giorni di gennaio 2024 al Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh vanno in scena la terza e la quarta edizione di Hard Padel Hub, torneo maschile e femminile dedicato al padel promosso The Beach Luxury Club. Il doppio evento va in scena il 28 e 29 dicembre 2023 e poi il 4 e 5 gennaio 2024. Tra sport e divertimento il modo per rilassarsi senz'altro c'è.

Tra le tendenze musicali, c'è senz'altro la funky house, un mix vincente di passato e presente in ambito musicale. E' ciò che propone il team di Acetone, label creata da Maurizio Nari e Jens Lissat che dà spazio prima di tutto alla creatività di Steve Tosi, Giorgio V., Max Magnani e Sandro Puddu. L'Acetone Radio Show, insieme alle tante tracce della label, fa ballare mezzo mondo e pure l'Italia sulle frequenze di Radio Studio Più. Tra le più recenti release di questa realtà: Nari & Stylus Rob - "Funky Chop" e Sandro Puddu - "Play that Game”.