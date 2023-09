Cappuccino e brioche amari per Prada e Bertelli: mln di perdite per Marchesi

Miuccia Prada e Patrizio Bertelli hanno rinunciato a 8 milioni di crediti vantati verso la controllata Marchesi

Cappuccino e brioche amari per Miuccia Prada e il marito Patrizio Bertelli. Qualche settimana fa, infatti, la loro Prada spa ha dovuto rinunciare a 8 milioni di crediti vantati verso la controllata Marchesi 1824, la società di ristorazione e di alta pasticceria rilevata nel 2014.

La rinuncia al credito s’è resa necessaria dopo che la società di cui Bertelli è presidente, dove lavorano 184 persone ed è proprietaria di tre punti vendita a Milano (uno alla Fondazione Prada nel capoluogo lombardo e uno a Londra), ha chiuso il 2022 in perdita per oltre 5,1 milioni di euro che hanno portato il patrimonio netto in negativo per 2,2 milioni.

C’è da osservare che il disavanzo è peggiore di quello di 4,9 milioni segnato nel 2021. Peraltro l’azienda nel 2018 ha perso 5,7 milioni, 5,2 milioni l’anno successivo 5,8 milioni nel 2020: ciò significa che negli ultimi cinque anni il rosso di Marchesi 1824 è stato di quasi 27 milioni.

La perdita del 2022 è più significativa visto che l’esercizio ha registrato l’uscita dalla pandemia tanto che i ricavi anno su anno sono da 14,2 a 21,1 milioni. A causare il rosso sono stati i costi di produzione che sono più che triplicati passando da 6,7 a 20,24 milioni.

Nel dettaglio i costi delle materie prime sono lievitati da 2,5 a 7,2 milioni, quelli per servizi da 3,5 a 5,1 milione e quelli per il personale da 4,9 a 6,7 milioni. Dopo la citata rinuncia del credito il finanziamento soci residuo pari a 1,8 milioni è stato rimborsato nel luglio scorso.

Prada e Bertelli comprarono la società quasi dieci anni fa per 8 milioni da Angelo Marchesi, che allora aveva solo un punto vendita in corso Magenta a Milano. Nel 2021 la Marchesi 1824 comprò lo storico Caffè Principe a Forte dei Marmi, incorporato qualche settimana fa dopo che nel 2022 ha fatturato un milione perdendo però 570mila euro.