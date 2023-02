Chiara Ferragni e Fedez pace fatta? Ecco la coppia paparazzata a cena fuori

A che punto è la crisi dei Ferragnez? Per i paparazzi è pace fatta

"Sono loro veramente", "Sicuramente è un fake". Ecco i primi commenti alle foto pubblicate dal giornalista Alberto Dandolo, che ieri sera (23 febbraio) ha postato sul suo profilo Instagram lanciando lo scoop tanto atteso dai follower che attesta la pace fatta fra Chiara Ferragni e Fedez.

Chiara Ferragni e Fedez finalmente hanno fatto la pace?

I profili social di Chiara Ferragni e Fedez sono costantemente monitorati dagli addetti del gossip, dai follower e dai curiosi, per sapere a che punto è la loro crisi matrimoniale, sempre se ci sia o ci sia stata dopo tutta la scenata del rapper che ha baciato sul palco dell'Artiston Rosa Chemical.

Nelle foto si vedono i Ferragnez in un noto ristorante meneghino felici e sorridenti come sempre, soprattutto non si preoccupano di essere eventualmete immortalati e dati in pasto ai social, per continuare a far parlare di loro. Anzi, nella seconda foto postata dal giornalista Dandolo, Chiara appare rilassata e con la voglia di divertirsi, dopo un'intensa giornata passata a sgambettare tra trucco e parrucco da una sfilata all'altra, durante la faticosa maratonma della Fashion Week milanese.