Fedez e Rosa Chemical: tutto concordato. "Sarò in prima fila, baciamoci"

Da "Muschio Selvaggio" c'è la prova che il bacio tra Fedez e Rosa Chemical era programmato: "Sarò in prima fila, baciamoci"

Il sipario dell'edizione di Sanremo 2023 è calato, ma continua a tenere banco il bacio fra Fedez e Rosa Chemical. Bene, il trapper classificatosi ottavo, all'indomani della finale in diretta a Rtl 102.5 commentando il suo show provocatorio, ha detto che il bacio con Fedez non era concordato: "Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo".

Il video che inchioda Fedez, il bacio a Rosa Chemical era preparato

In realtà, durante un episodio di "Muschio Selvaggio", come scrive anche il Corsera, il video podcast di Fedez e Luis Sal, c'è stato uno scambio di battute che farebbe pensare il contrario. Fedez dice a Rosa Chemical, mentre quest'ultimo sta parlando della finale: "Io sarò in prima fila patato eh, vieni a salutarmi mentre canti". E Rosa Chemical gli risponde: "Ottimo, buono a sapersi, assolutamente, sarà fatto". "Facciamo un bello show allora", commenta Luis Sal. "Ci possiamo dare un bacino, con la lingua", propone Fedez. "Tira fuori i piedi", aggiunge Luis Sal. E Rosa Chemical esclama: "Eh se dici tutto qua...".