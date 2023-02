Ecco chi è Rosa Chemical, che ha imbarazzato perfino Fedez

Rosa Chemical ha scandalizzato l'Ariston e il Festival di Sanremo simulando un atto sessuale con Fedez seduto in platea e baciandolo in bocca. Ma chi è Rosa Chemical?

La critica lo ha vede come il "nuovo Achille Lauro", Rosa Chemical all'anagrafe Manuel Franco Rocati è nato a Grugliasco, in provincia di Torino, il 30 gennaio 1998, sotto il segno dell’Acquario. Nel 2018 ha esordito con il singolo trumentale "Kournikova", prodotto da Madz Romance. Si è imposto sulla scena musicale con la pubblicazione dell’EP "Okay Okay!!" nel marzo del 2019.

Il suo successo arriva nel 2020, con il singolo Polka, in collaborazione con Thelonious B, che anticipa il primo album, Forever, uscito il 29 maggio 2020. Nel 2022 è stato annunciato come protagonista a Sanremo come ospite di Tananai, e l’anno successivo è stata promosso come Big nel cast del 2023.

5 curiosità sul rapper Rosa Chemical

L'artista Rosa Chemical a proposito del suo orientamento sessuale, che in questi giorni sta facendo discutere anche la politica ha detto in un'intervista a "Rolling Stone": "Nessuno saprà mai cosa mi piace. Sono fatti miei. Non nascondo che mi piace fare sesso, ne ho sempre fatto tanto". Il suo nome d’arte è un tributo a sua madre e a una delle sue band preferite, i My Chemical Romance.

Dal 2018, Rosa Chemical è un modello per la celebre casa di moda Gucci. Più che Achille Lauro, ha dichiarato che il suo riferimento vero è Bad Bunny, artista che ha ucciso il machismo nel reggaeton. Sogna di fare dei feat con Calcutta e Cesare Cremonini. Infine su Instagram Rosa Chemical ha un account ufficiale da oltre centinaia di migliaia di follower.