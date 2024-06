Assemblea Generale 2024 Varese con il nuovo Presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

“Innovativa, tecnologica, sostenibile, inclusiva, europea”. In una parola: “Industriale”. È questa la provincia varesina che immagina per il futuro il Presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi. Aggettivi qualificativi di un territorio con i quali ha concluso la sua relazione all’Assemblea Generale 2024 dell’associazione datoriale che si è tenuta nell’headquarter di MV Agusta Motor della Schiranna, con la partecipazione per la prima volta in lombardia anche del Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Innovazione, startup, open innovation, intelligenza artificiale e nuove tecnologie i temi principali discussi con l'intervento e relazione di Roberto Grassi Presidente di Confindustria Varese,Hubert Trunkenpolz Presidente MV Agusta Motor,Emanuele Orsini Presidente di Confindustria oltre vari esponenti del mondo economico,industriale e istituzionale di cui Attilio Fontana Presidente Regione Lombardia,Giorgia Munari nuova Vicepresidente Confindustria Varese. La tavola rotonda sui nuovi temi è stata introdotta di Andrea Carcano con Anna Gervasoni direttore Generale AIFI,Luca Martin Ceo MV Agusta Motor,Andrea Pagnin Head of Innovation & Development Office Istituto Italiano Tecnologia.L'evento si è concluso con l'intervento di Emanuele Orsini Presidente di Confindustria moderato da Riccardo Haupt Ceo di Will Media e Coo di Chora Media.Temi ulteriori dell'assemblea sono stati: Aggiornamento sul Mill,Dialogo con il Jrc e Transazione 5.0 e cuneo fiscale.Roberto Grassi Presidente di Confindustria Varese nelle conclusioni finali ha dichiarato: "Piano Transizione 5.0 va ripensato. Torniamo a chiedere un taglio del cuneo fiscale. Serve una strategia-Paese di lungo periodo”

Servizio realizzato da Nick Zonna