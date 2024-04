Festival Puccini 2024 presentato al Teatro alla Scala di Milano

La musica e il teatro di Giacomo Puccini" sono al centro dell'attività delFestival Puccini che attraverso nuovi allestimenti delle sue opere intendeoffrire una particolare esperienza estetica, artistica e musicale.17 serate d'opera nella cornice unica del Gran Teatro all'aperto sulle spondedel Lago Massaciuccoli per l'unico Festival al mondo dedicato alcompositore toscano che segna la tappa di 70 edizioni.Nella conferenza di presentazione presso il Teatro alla Scala di Milano hanno partecipato con l'introduzione di Paolo Besana direttore Comunicazione Teatro alla Scala Pier Luigi Pizzi direttore artistico Festival PUCCINI Luigi Ficacci Presidente Fondazione Festival Pucciniano Sandra Mei Assessore alle Politiche Culturali ed Educative comune Viareggio,Franco Pulcini Musicologo e saggista.Celebrare Giacomo Puccini a 100 anni dalla scomparsa il Festival Puccini di Torredel Lago alla sua 70a edizione presenta un cartellone che ripercorre la parabolaartistica del compositore.Firma il cartellone di questa edizione straordinaria Pier Luigi Pizzi con la proposta di 6nuovi allestimenti di capolavori pucciniani rappresentati in ordine cronologico secondola loro prima esecuzione: LE WILLIS- EDGAR, MANON LESCAUT, LA BOHEME, TOSCA,TURANDOT. Completa il programma pucciniano l'evento speciale MADAMA BUTTERFLY, inoccasione delle celebrazioni dei 120 anni dalla nascita dell'opera, con la ripresa di duerappresentazioni il 31 agosto e il 7 settembre 2024Un Festival che Pier Luigi Pizzi ama definire “Imperdibile!" per tutti gli appassionatipucciniani e per tutte le persone interessate alla musica che a Torre del Lago, oggiTorre del Lago Puccini, potranno ritrovare l'atmosfera di dolce quiete che ancora sirespira camminando sul Belvedere di questo borgo toscano da cui Puccini trasseispirazione durante i trent'anni in cui vi abitò. Nella sua casa, oggi Mausoleo, sonocustodite dalla Fondazione Simonetta Puccini pertestimonianze della sua straordinaria vita artistica e umana. La musica e il teatro diGiacomo Puccini sono dunque al centro dell'attività del Festival Puccini che attraversonuovi allestimenti delle sue opere intende offrire una particolare esperienza estetica,artistica e musicale.

Servizio realizzato da Nick Zonna