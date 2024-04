Fuorisalone illumina la Design Week a Milano

Fuorisalone si è confermata l’appuntamento più importante dell’anno per il calendario internazionale del design con Brera Design Week e SUPERDESIGNSHOWL’affluenza di visitatori da tutto il mondo ha consolidato il ruolo di Milano in quanto centro nevralgico di incontro, aggiornamento e business per tutti gli operatori del settore, oltre che per appassionati e studenti. Una design week che, secondo le stime di Confcommercio, ha generato un indotto da 260 milioni e 800mila euro, + 13.7% rispetto allo scorso anno (dati in via di conferma nei prossimi giorni). L’indotto di Fuorisalone.it è stato + 20% rispetto all’edizione 2023.L’edizione 2024 di Fuorisalone ha poi visto nascere la collaborazione con miart portando alla definizione di cinque percorsi tematici di visita, un talk in collaborazione e una maggior commistione tra gli appuntamenti - e ha visto consolidarsi la collaborazione con Salone del Mobile.Milano, con la messa a sistema di un percorso con 47 eventi diffusi sul territorio definiti insieme alla manifestazione e alle aziende espositrici.Brera Design Week, momento prezioso per aziende, designer e addetti ai lavori per riflettere sulle sfide della contemporaneità attraverso i progetti che stanno plasmando nuove estetiche, nuove modalità di abitare e nuovi modelli per immaginare il mondo che ci circonda.Si conferma distretto per eccellenza del comparto design, il più visitato e apprezzato da professionisti e design lover e il più richiesto dalle aziende, con oltre 280 eventi tra palazzi storici, location inaspettate e showroom permanenti. Lo conferma un aumento del 60% degli utenti del sito dedicato alla Brera Design Week. Quella del 2024 è stata anche un’occasione per accedere e scoprire la bellezza di location inaspettate lasciandosi trasportare tra le vie per l’occasione pedonalizzate con l’obiettivo di ottimizzarne la fruizione: via Palermo, Largo Treves e parte di via Solferino. Tra i luoghi speciali resi visitabili, la Sala dei Pilastri del Castello Sforzesco, la Mediateca Santa Teresa, la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, per citarne alcuni.Tra residenze private, cortili e secret garden, Brera ha rivelato alla città i suoi spazi più suggestivi. Moltissimi i visitatori che si sono riversati tra le vie, creando in alcuni casi anche lunghe code per poter accedere alle venue, a testimonianza del grande successo di questa edizione.

Servizio realizzato da Nick Zonna Design Week