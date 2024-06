LA MILANESIANA incontro dal tema “Sull’Europa”

LA MILANESIANA, ideata e diretta da ELISABETTA SGARBI alla Fondazione AEM di Milano Introdotto da Elisabetta Sgarbi l’incontro dal tema “Sull’Europa” Lex Ministra della giustizia, prima donna ad essere stata eletta Presidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia, dialoga con il giurista, dirigente e notaio Piergaetano Marchetti, il giurista e storico Antonio Padoa Schioppa, il professore emerito di Sociologia e Scienza politica nell’Università degli Studi di Milano Alberto Martinelli e il Professore emerito dell’Università di Pavia Renata Targetti Lenti coordina il giornalista e autore Enrico Franceschini.Quest’anno La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, festeggia 25 anni con un’edizione straordinaria che dal 20 maggio attraversa l’Italia concludendosi il 9 agosto a St. Moritz in Svizzera, unendo Letteratura, Musica, Cinema, Scienza, Arte, Filosofia, Teatro, Diritto, Economia, Sport e Fumetto. Il tema del 2024 è LA TIMIDEZZA (e i suoi contrari), l’arte di saper ascoltare e osservare il mondo, e i mondi degli altri, invece di farsi risucchiare in un turbine di attività e stimoli, rischiando di perdere di vista ciò che è veramente importante. Ma anche i suoi contrari, l’istrionismo e l’estroversione. La Timidezza ama la pace, una chimera in un mondo dominato dalle Guerre. Il secondo argomento portante è il rapporto con la Natura, e in particolare con l’Acqua.

Servizio realizzato da Nick Zonna