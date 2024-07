La7 lancia la nuova stagione 2024-2025

Presentata a Milano presso Hotel Principe di Savoia, il palinsesto di La7 con Urbano Cairo Presidente Cairo Communication e di RCS MediaGroup,Andrea Salerno direttore di rete di La7, Marco Ghigliani amministratore delegato de La7 e Andrea Ancora dirigente Cairo Communication.Dal 9 settembre prende il via la nuova stagione (2024/2025). In primo piano semprel'informazione quotidiana del TgLa7 di Enrico Mentana, che oltre alla conduzionedell'edizione #maratonementana.delle 20.00 proporrà anche Speciali e le sue ormai celebriA trainarlo arriva una delle novità più attese: Flavio Insinna, che sarà in onda dal lunedìal sabato, nella fascia del preserale, con un nuovo game show. Questo permetterà allaRete di perfezionare l'offerta pomeridiana e di aprirsi all'intrattenimento.Dopo aver concluso la migliore stagione di sempre, dal 9 settembre torna Otto e Mezzo diLilli Gruber, colonna portante dell'access primetime.La settimana televisiva dei prime time consolidata e confermata: lunedì (dal 16 settembre)ritorna La Torre di Babele di Corrado Augias, che firma per il secondo anno il suo fortunatoprogramma. Martedì (dal 17 settembre) Di martedì, il talk show di politica, attualità edeconomia condotto da Giovanni Floris. Mercoledì (dal 9 ottobre) Una Giornata Particolaredi Aldo Cazzullo, un viaggio nei momenti cruciali della storia. Giovedì (dal 12 settembre) èil giorno di Piazzapulita e di Corrado Formigli con i suoi reportage e approfondimenti.Venerdì (dal 13 settembre) Propaganda Live con Diego Bianchi (Zoro) e tutta la sua"banda" nel loro mix di informazione, satira e racconto del Paese. Sabato e domenica (dal14 settembre) In Altre Parole di Massimo Gramellini con Roberto Vecchioni e il loromondo dedicato alla cultura e all'attualità.Tornerà anche il Professore Alessandro Barbero sia con gli speciali di In viaggio conBarbero sia con un nuovo appuntamento settimanale dal titolo Barbero risponde.Si lavora alle nuove inchieste di 100 Minuti dopo il grande successo della prima edizione.In preparazione anche speciali con Ezio Mauro dedicati a due figure storiche del passato edel presente: Lenin e Navalny.Dal 9 settembre si accendono tutti gli appuntamenti giornalieri del daytime con Omnibus,condotto da Gaia Tortora, Alessandra Sardoni, Edgardo Gulotta, Frediano Finucci eAndrea Pennacchioli, e Coffee Break con Andrea Pancani. Riconfermati David Parenzoalla guida de L'Aria che tira e Tiziana Panella a Tagadà, che hanno firmato una stagionedi grande successo e in grande crescita di ascolti. Alessio Orsingher e Luca Sappinoriprenderanno l'appuntamento pomeridiano con la storia di C'era una volta il Novecento.A completare il palinsesto poi la Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica con lestraordinarie performance delle Farfalle Azzurre della nostra Nazionale. Nella prossimastagione verranno anche proposte le migliori partite della Saudi League trasmesse su La7,La7d e La7.it.Spazio anche alla fiction di qualità, dalle serie come The Loudest voice - Sesso e poterecon Russell Crowe, vincitore del Golden Globe, ai film tra i quali i capolavori di WimWenders Buena Vista Social Club e l'edizione rimasterizzata di ll cielo sopra Berlino,Diana - la storia segreta di Lady D con Naomi Watts, Noah con Russell Crowe, il CasoSpotlight con Michael Keaton e Rachel MCAdams, il documentario di Kasia Smutniak Mure molti altri.

Servizio realizzato da Nick Zonna