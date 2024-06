Miti e linguaggio simbolico,il risveglio dell’anima a Villa Arconati

Dopo gli eventi gremiti con i grecisti Eva Cantarella e Matteo Nucci, si è svolto con successo domenica 16 giugno a Villa Arconati il terzo appuntamento del Festival della Mitologia, con il prof. Paolo Pellicini sul tema dei “Miti e linguaggio simbolico, il risveglio dell’anima” con la Fondazione Augusto Rancilio, sotto la direzione artistica del regista e attore Massimiliano Finazzer Flory. Presenti il presidente della FAR Cesare Rancilio e il Sindaco di Bollate Francesco Vassallo.Durante l’evento è stato proiettato in anteprima il trailer del docufilm sulla storia di Galeazzo Arconati, docufilm con la regia di Finazzer Flory che verrà presentato a settembre a Venezia come evento collaterale all’Hotel Excelsior in occasione dell’81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.Il Festival della Mitologia proseguirà domenica 22 settembre con uno dei più grandi esperti mondiale di Leonardo da Vinci lo storico dell’arte Pietro Marani, e il 20 ottobre sempre alle ore 11.00 con il filosofo Marcello Veneziani, sul rapporto tra i Miti e l’Amore.Nel frattempo in luglio, domenica 7 luglio alle ore 20.00 per la 36^ edizione del Festival Villa Arconati ospiterà l’evento “Vissi d’arte, vissi d’amore”. L’omaggio a Giacomo Puccini in occasione delle celebrazioni del Centenario della scomparsa.Con la regia e voce recitante di Massimiliano Finazzer Flory da lettere e libretti di Puccini e delle sue opere, accompagnato in scena dal Coro degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano, dal soprano Anna Rita Taliento, dal mezzosoprano Annunziata Menna, dal baritono Jung Jaehong.“Vissi d’arte, vissi d’amore” avrà un debutto d’eccezione il 29 giugno e il 2 luglio presso il prestigioso Caracalla Festival con il Teatro dell’Opera di Roma in collaborazione con l’Archivio Ricordi.

Servizio realizzato da Nick Zonna