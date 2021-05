Attivisti di Greenpeace in azione al palazzo dell'Eni a Roma

Roma, 11 mag. (askanews) - Un iceberg galleggia sul laghetto artificiale davanti al quartiergenerale dell'Eni a Roma; è la singolare protesta pacifica degli attivisti di Greenpeace Italia per manifestare, alla vigilia dell assemblea dei soci, contro l'azienda accusata di fare 'greenwashing' senza smettere, però, di puntare su petrolio e gas fossili come ha spiegato Alessandro Giannì, Direttore delle Campagne di Greenpeace Italia."Eni è campione di greenwashing - ha detto - si nasconde dietro comunicazioni verdi ma in realtà, stando ai suoi piani d'investimento, continua soprattutto a mettere soldi inestrazione di gas e petrolio che sono idrocarburi responsabili dell'emergenza climatica. Abbiamo un messaggio per l'Eni ma anche per il governo e tutti i cittadini italiani: basta gas e petrolio, è il momento che questa azienda investa davvero nelle rinnovabili per fare la propria parte per contrastare l'emergenza climatica".Un gruppo di attivisti in kayak ha aperto degli striscioni, mentre altri 8 sono stati fermati dalla polizia prima di iniziare a scalare il grattacielo in cui ha sede l'Eni.Greenpeace Italia contesta all azienda di fare poco o nulla nel breve periodo contro il climate change e punta il dito contro quelle che definisce "false soluzioni" come la cattura e lo stoccaggio della CO2 (CCS) e i progetti di conservazione delle foreste nell'ambito del sistema REDD+.