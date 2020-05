Camorra, arrestate le nuove leve del clan Belforte: 9 in manette

Roma, 4 mag. (askanews) - La polizia di Stato ha arrestato le nuove leve del clan Belforte-Fazione Maddaloni: nove persone (otto in carcere e una ai domiciliari) ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nonché porto e detenzione di armi da fuoco, anche alterate, con relativo munizionamento.Reati commessi prevalentemente nell'agro di Maddaloni, provincia di Caserta, tra il 2017 e il 2019, e aggravati dal cosiddetto "metodo mafioso", per agevolare l'organizzazione camorristica di appartenenza e affermare la supremazia sul territorio.In manette sono finiti, tra gli altri, il pregiudicato D'Albenzio Salvatore, figlio di Domenico detto 'o faraon, il suo braccio destro Spallieri Palladino.