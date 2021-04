Cnr, Carrozza: onorata e orgogliosa di essere la prima donna

Roma, 13 apr. (askanews) - "Sono orgogliosa e onorata di essere stata nominata presidente del Cnr e sono felice anche di essere la prima donna a ricoprire questo ruolo così prestigioso e impegnativo" ha dichiarato la professoressa Maria Chiara Carrozza dopo la nomina a presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr)."Una cosa che mi fa particolarmente piacere - ha aggiunto - è l'essere stata nominata dalla ministra Messa, intanto perché la stimo, poi perché è una donna che nomina un'altra donna, un simbolo dell'empowerment femminile e di quello che le ragazze possono ottenere"."Il Cnr è il più grande ente di ricerca pubblico italiano - ha detto ancora Carrozza - una risorsa incredibile per il Paese; confido nelle ricercatrici e nei ricercatori e li ascolterò per capire quali strategie eleborare per il futuro pensando anche alla pandemia. Abbiamo imparato che la scienza, basta vedere i vaccini, sono la salvezza, quindi auguro buon lavoro a tutti e spero di essere un primus inter pares in mezzo alle ricercatrici e ai ricercatori italiani".