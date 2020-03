Coronavirus, a Partinico il primo ospedale Covid-19 siciliano

Palermo, 19 mar. (askanews) - L'ospedale Civico di Partinico, in provincia di Palermo, è la struttura individuata dall'Azienda sanitaria provinciale (Asp) del capoluogo siciliano per essere interamente destinata ad accogliere i pazienti affetti da coronavirus Sars-cov2.Il nosocomio, già interessato da lavori di adeguamento e riqualificazione consentirà in tempi brevi l'insediamento di due reparti di terapia intensiva, di cui uno a pressione negativa. Disponibili 24 posti letto di terapia intensiva e 4 di sub intensiva.Non dovranno più essere accolti, quindi, pazienti nei reparti di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia: mentre chi si trovava già ricoverato nel nosocomio è stato trasferito all'ospedale dei Bianchi di Corleone.A contribuire al nuovo corso dell'ospedale anche il personale medico e paramedico attraverso una raccolta fondi online, come ha spiegato ad askanews il dottor Giovanni Luca D'Agostino, medico anestesista dell ospedale di Partinico e promotore della raccolta."Stiamo cercando di sensibilizzare la popolazione come medici e e come personale ospedaliero - ha spiegato - io stesso ho promosso una raccolta fondi per l'ospedale, tramite il sito gofundme.com sto cercando di portare avanti questa raccolta fondi affinché l'ospedale si possa approvvigionare di materiale ulteriore grazie alle donazioni".I soldi raccolti saranno destinati a comprare mascherine e tute di biocontenimento, accessori e macchinari per le intubazioni e la gestione dei pazienti infetti da Covid-19.