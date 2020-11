Coronavirus, alpini sistemano un ospedale dismesso a Noale (Ve)

Noale (Ve), 19 nov. (askanews) - Questo vecchio edificio dell'ospedale di Noale, nel Veneziano, era poco più di un rudere, ora è nuovamente operativo e funzionale, a disposizione dei pazienti colpiti da Covid-19, grazie all'opera dei volontari dell'Associazione nazionale alpini.Su richiesta e d'intesa con la Regione Veneto, la Protezione Civile Alpina del 3° Raggruppamento ha rimesso in efficienza in pochi giorni un blocco ospedaliero, di cinque piani più il tetto, che era in disuso da una decina d'anni.I 485 alpini coinvolti, provenienti da diverse città, hanno rimosso vecchi arredi, impianti e pannellature, sistemato serramenti e coperture e ripulito le facciate. Il primo piano è già operativo, mentre per gli altri si sta gradualmente provvedendo al completamento degli arredi: a regime ' edificio potrà ospitare 150 pazienti.