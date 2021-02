Covid19, Arcuri: superiamo 1 milione di definitivamente vaccinati

Roma, 5 feb. (askanews) - "Siamo il primo Paese europeo per numero di persone vaccinate, tra prima e seconda dose. Abbiamo iniziato la somministrazione della seconda dose, abbiamo vaccinato in questo momento quasi 1 milione di italiani: credo che oggi supereremo il primo milione di italiani definitivamente vaccinati. Il piano vaccinale preparato procede alla velocità massima compatibile con il numero di dosi che arrivano inItalia". Lo ha detto il commissario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, in conferenza stampa."I numeri delle vaccinazioni, e in qualche misura l'andamento della nostra campagna vaccinale, dimostrano che nonostante i tagli imprevisti spesso subiti, l'andamento della campagna sta riprendendo a ritmi accettabili e le somministrazioni stanno aumentando costantemente".