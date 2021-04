Dalai Lama all'Italia: riscaldamento globale grave problema

Milano, 7 apr. (askanews) - Collegamento speciale del Dalai Lama con l'Unione buddhista italiana a cui ha dedicato un insegnamento sulle Quattro Nobili Verità. Durante lo spazio dedicato alle domande, il Dalai Lama ha risposto così a chi gli chiedeva come vede lo sviluppo del buddhismo nei prossimi 50 anni."É difficile dire. Tanto per cominciare il riscaldamento globalecontinua ad aumentare e questo è un grave problema. Conoscoscienziati che mi hanno detto che in una decina di anni ilriscaldamento globale diventerà insostenibile e tanti corsid'acqua saranno prosciugati. Se questo accadrà anche gli esseriviventi dove sta avvenendo il riscaldamento globalescompariranno. Se non ci saranno più esseri umani sul pianeta èinutile parlare di Dharma, no?", ha aggiunto il leaderbuddhista