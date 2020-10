Giobbe Covatta con un giaguaro in difesa delle foreste

Milano, 22 ott. (askanews) - "C'è un mostro nella mia cucina" è il corto d animazione di Greenpeace, doppiato dall attore Giobbe Covatta che racconta dell incontro tra un bambino e un giaguaro "sfrattato" dalla sua casa, le foreste del Sudamerica, distrutte per produrre sempre più carne e soia per i mangimi.Il corto, realizzato dall agenzia Mother e prodotto dallo studio Cartoon Saloon, ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sull'impatto dell'agricoltura industriale e dell eccessiva produzione di carne sugli ecosistemi e sulla biodiversità.Secondo Greenpeace, nel mondo l'80% della deforestazione avviene per fare spazio a pascoli e a terreni spesso occupati da colture destinate ai mangimi, come la soia. E l'Italia è tra i principali importatori di carne e mangimi dai Paesi interessati dove, però, lo sfruttamento intensivo sta mettendo in serio pericolo la fauna locale, come - appunto - i giaguari.