Ministero Salute diffonde video: ecco come utilizzare mascherine

Roma, 4 mag. (askanews) - Il ministero della Salute diffonde un video in cui spiega come usare le mascherine, quando indossarle e come farlo in sicurezza. "Per tornare a sorridere tutti insieme", questo il titolo scelto. "Ricorda, il loro uso va accompagnato dal rispetto delle regole di distanziamento sociale e igiene delle mani", spiega ilministero.