Riapre ai visitatori l'Antiquarium di Pompei con un nuovo museo

Roma, 25 gen. (askanews) - Riapre al pubblico l'Antiquarium di Pompei, un nuovo spazio museale dedicato all'esposizione permanente di reperti che illustrano la storia di Pompei.Uno spazio che introduce i visitatori al sito attraverso le testimonianze più rilevanti della città antica, dal IV secolo a.C. fino alla tragica eruzione del 79 d.C. Esposti affreschi, statue, ceramiche, ritrovamenti più recenti. Il nuovo allestimento permanente è ispirato a quello concepito da Amedeo Maiuri nel 1926. L'Antiquarium venne poi danneggiato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e in seguito dal terremoto dell'80. E venne riaperto nel 2016 come centro per i visitatori.Il direttore ad interim del parco e direttore dei musei del Mibact, Massimo Osanna: "Finalmente avere un museo qui a Pompei significa avere un introduzione alla sua lunga storia che spesso si dimentica, solitamente girando tra gli scavi in pochi riconoscono i segni e le antichità dei monumenti, invece c è una storia che risale al VI a.C., una fondazione etrusca rinnovata dai sanniti e in epoca romana, una lunga storia di contatti e migrazioni di culture che finalmente si può percepire anche attraverso gli oggetti, ognuno racconta una piccola storia, ogni oggetto ha una biografia e bisogna riconoscerla attraverso una visita nell antiquarium".Il percorso attraverso le sale è cronologico, l'ultima è quella del 79 d.C.: "L ultima sala è quella della distruzione, abbiamo voluto rappresentare cosa vuol dire, muoiono gli uomini, ci sono i calchi, gli animali, c è il cavallo e le piante, c è un cipresso che ci racconta questa incredibile storia anche attraverso gli oggetti, possiamo ragionare di cose lontane anche 2000 anni fa".Il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio: "Abbiamo proposto un'onorificenza per il ministro e per il professor Osanna, credo che all uno daremo la cittadinanza e all altro le chiavi della città. Il lavoro fatto in questi anni è senza precedenti, sia per la gestione degli scavi che da parte del ministro Franceschini".