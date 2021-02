Sardegna, polemica sui Giganti: a Cabras museo sbarrato

Cagliari, 10 feb. (askanews) - Sono le statue dei Giganti di Mont'e Prama, monumenti funerari nuragici unici in tutta la Sardegna, decine di statue ritrovate nel 1974 nei pressi di Cabras nell'oristanese. Già al centro delle polemiche perchè solo 4 sono rimaste al Museo Archeologico di Cabras, le altre sono all'Archeologico di Cagliari; adesso questi fragili giganti di arenaria dallo sguardo ipnotico, risalenti forse all'ottavo secolo avanti Cristo, sono protagonisti di una nuova disputa.Il sindaco di Cabras Andrea Abis ha chiuso con un'ordinanza le porte del museo Marongiu di Cabras, ufficialmente per motivi di ordine pubblico, bloccando però così il trasferimento di alcune statue dei Giganti nel capoluogo per un intervento di restauro.La sovrintendente venuta da Cagliari ha dovuto fare marcia indietro. Da Cabras si chiede al ministero un confronto sul problema.Un supporto al museo della provincia e alle ragioni cabraresi era giunto nei giorni scorsi dal presidente della Regione: Christian Solinas si era detto a favore di un restauro aperto al pubblico ma nei locali del museo di Cabras, anche come motivo di attrazione turistica.