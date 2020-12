Vaccini, Gallera: partiamo con simboli positivi, ecco i nomi

Milano, 23 dic. (askanews) - L'assessore regionale lombardo al Welfare ha presentato oggi a Milano l'avvio della campagna vaccinale contro il Covid-19, prevista per domenica 27 settembre. Gallera ha affermato che i primi vaccinati saranno i presidenti degli Ordini dei medici e degli infermieri, poi i rappresentanti degli operatori socio-sanitari. E poi i Medici di Medicina generale, il personale dell'emergenza urgenza e delle Rsa. Oltre a questi, alcuni nomi di medici diventati familiari in questi ultimi mesi per le loro apparizioni in tv.Vi do alcuni nomi di persone che hanno già dato la disponibilità. A Milano avremo il professor Massimo Galli, il professor Alberto Zangrillo, il professor Ricciardini, il professor Pesenti, il professor Arari, il professor Clerici. Avremo Annalisa Malara, una delle due dottoresse che ha individuato il paziente 1. Avremo a Varese il professor Grossi, il dottor De Donno a Mantova, a Pavia Raffaele Bruno, sempre a Milano avremo Carlo Signorelli.Molte sono le persone che ci hanno accompagnato in questi mesi e che a volte sono diventati volti televisivi nel dare informazione, e che coinvolgiamo perché non solo simbolicamente rappresentano le categorie ma sono anche coloro che sono entrati nelle case dei lombardi. Ed è importante che diano un messaggio sull importanza ed efficacia delle vaccinazioni e del vaccinarsi. Partiamo con simboli positivi per questa campagna che è lunga e che deve essere la vera chiave di svolta per questa situazione difficile da tanti punti di vista.