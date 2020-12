Veneto, Zaia: posizione governo su chiusura piste da sci "ferrea"

Roma, 1 dic. (askanews) - "Si potrebbe presentare la terza via: garantire l'impianto sciistico a coloro che soggiornano nelle località turistiche, evitando la parte dei pendolari, che non hanno una colpa perché sono pendolari, è un sistema per recuperare un minimo di attività, ma mi sa che non passerà, perché la posizione sentita anche stamattina è quella veramente una posizione ferrea. Voi sapete che io sono uscito per primo dicendo 'ma cosa ci fate chiudere le piste da sci in Veneto e le lasciamo aperte in Austria, in Slovenia e negli altri paesi europei dell'arco alpino?', il ministro Boccia dice che il premier sta lavorando affinché tutti chiudano, stiamo a vedere": così il governatore del Veneto Luca Zaia nella consueta conferenza stampa in diretta Facebook dalla Protezione civile di Marghera, dopo la video-conferenza tra Regioni e governo in vista del nuovo Dpcm con le misure da adottare durante le festività di Natale e Capodanno.Il presidente di Regione ha inoltre snocciolato i dati quotidiani sul coronavirus: +107 i morti da ieri in Veneto, il numero più alto di vittime della seconda ondata.