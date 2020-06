Zaia legge il bollettino del 23 giugno: + 3 positivi e un morto

Marghera (Ve), 23 giu. (askanews) - "Totale tamponi sono 888.273 (+5.894 da ieri), andiamo nella direzione dei 900.000 tamponi, il numero dei positivi sono 19.250 (erano 19.247 il 22 giugno, ndr), 758 (-75) persone in isolamento, i ricoverati sono 221 (-2), dei quali Covid 30, terapia intensiva cala ancora siamo arrivati a 11 (-1 rispetto a ieri), dei quali 1 Covid e 10 negativi, i morti sono 2.004 (1.425 in ospedale), una persona in più rispetto a ieri, i dimessi sono 3.547 (-4), i nati sono 98": sono i dati del bollettino del 23 giugno 2020 relativi all'emergenza coronavirus in Veneto, letti dal presidente della Regione Luca Zaia, durante la consueta diretta stampa dalla Protezione civile di Marghera (Ve).