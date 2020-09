Zingaretti: nel Lazio bene test seriologici personale scolastico

Roma, 2 set. (askanews) - "Con questo drive-in il Lazio ha 25 postazioni attive sul territorio, sta andando avanti molto bene, e ringrazio gli operatori della sanità e gli operatori scolastici, la fase del tracciamento con test seriologico del personale scolastico per arrivare al 14 settembre con un numero di test sufficiente a garantire l'apertura della scuola in sicurezza, e continueremo con le campagne di prevenzioni.Così il segretario del Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti, durante la visita al nuovo drive-in a Fiumicino per eseguire i test per il Covid-19.Zingaretti ha ribadito che "la priorità assoluta per il Governo deve essere la scuola, la sua riapertura in piena sicurezza".