Bahrami e Rea concerto chiusura Festival BAClassica Dialoghi Musicali

Al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio un concerto straordinario dialogo tra il rigoroso pianoforte di Ramin Bahrami e quello imprevedibile di Danilo Rea nel progetto ”Adagios in Classical Jazz”, un percorso attraverso alcuni degli adagio più famosi della musica classica partendo da Bach e Mozart, attraversareBeethoven, Chopin, Schumann e Debussy per arrivare fino a Rachmaninov e Satie. Unconnubio unico, nato con il fortunato progetto “Bach is in the Air”, dove la specializzazionedi Bahrami unita all’estro e alla fantasia di Rea ci proiettano in una nuova dimensioned’ascolto grazie a una rivisitazione che valorizza lo spirito attuale e contemporaneo dibrani immortali. Il concerto è stato trasmesso in diretta streaming presso la Porta di Milano diMalpensa grazie a SEA Aeroporti Milano. Il concerto è stato introdotto con i saluti di Emanuele Antonelli Sindaco Busto Arsizio,Isabella Tovaglieri europarlamentare,Luciano Bolzoni responsabile del Patrimonio Artistico e culturale di SEA Aeroporti di Milano e Giovanni Mazzucchelli Presidente Associazione Musicale G.Rossini che ancora una volta ci ha regalato un 'evento di cultura internazionale .

Servizio realizzato da Nick Zonna e Rosanna Turconi